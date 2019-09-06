Son Dakika Haberleri: FİSKOBİRLİK, TMO adına fındık alacak
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FİSKOBİRLİK, TMO adına fındık alacak

44 dakika önce

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "Üreticiden, 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren TMO şartlarında yine aynı kuruma devredilmek üzere fındık alımına başlayacağız" dedi.

FİSKOBİRLİK, TMO adına fındık alacak, System.String[]

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "Üreticiden, 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren TMO şartlarında yine aynı kuruma devredilmek üzere fındık alımına başlayacağız" dedi.

lütfi bayraktar, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:05 
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