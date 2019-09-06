FİSKOBİRLİK, TMO adına fındık alacak
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FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "Üreticiden, 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren TMO şartlarında yine aynı kuruma devredilmek üzere fındık alımına başlayacağız" dedi.
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "Üreticiden, 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren TMO şartlarında yine aynı kuruma devredilmek üzere fındık alımına başlayacağız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:05
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