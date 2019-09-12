FİSKOBİRLİK TMO adına fındık alımına başladı
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Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sıktı Şarman, üreticilerden Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) adına ürün alımına başladıklarını söyledi.
Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sıktı Şarman, üreticilerden Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) adına ürün alımına başladıklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:35
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