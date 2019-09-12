Son Dakika Haberleri: FİSKOBİRLİK TMO adına fındık alımına başladı
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FİSKOBİRLİK TMO adına fındık alımına başladı

7 dakika önce

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sıktı Şarman, üreticilerden Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) adına ürün alımına başladıklarını söyledi.

FİSKOBİRLİK TMO adına fındık alımına başladı, System.String[]

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sıktı Şarman, üreticilerden Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) adına ürün alımına başladıklarını söyledi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:35 
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