Son Dakika Haberleri: FİSKOBİRLİK TMO adına fındık alımına başladı
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FİSKOBİRLİK TMO adına fındık alımına başladı

1 saat önce

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sıktı Şarman, üreticilerden Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) adına ürün alımına başladıklarını söyledi.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sıktı Şarman, üreticilerden Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) adına ürün alımına başladıklarını söyledi.

Şarman, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde kooperatifin TMO adına yaptığı fındık alımını izledi.

Depoya gelen üreticilerle ilgilenen Şarman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üreticiden TMO şartlarında, yine aynı kuruma devredilmek üzere fındık alımına başlandığını ifade etti.

Alımın, TMO ile yaptıkları ortak çalışmanın ardından başladığını belirten Şarman, "TMO ile aynı şartlarda aldığımız fındıkları bir süre sonra yine TMO'ya devredeceğiz." dedi.

Şarman, üretici bakımından sorun olmadığını, Ordu başta olmak üzere bütün illerdeki kooperatiflerde TMO adına ürün aldıklarını dile getirdi.

Üreticilerden, önemli bir kurum olan FİSKOBİRLİK'e sahip çıkmalarını isteyen Şarman, "Bu kurum onların kurumu. Bu kurum ne kadar güçlenirse üreticiler adına o kadar faydalı olacaktır." diye konuştu.

Şarman, FİSKOBİRLİK'in kendi adına da fındık alımı yaptığını belirterek, bu alımları piyasanın 25 kuruş üzerinde gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Üretici Akif Alan da kooperatifin fındık alımı yapmasının yerinde ve doğru bir karar olduğunu söyledi.

FİSKOBİRLİK TMO adına fındık alımına başladı

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:21 Kaynak: AA
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