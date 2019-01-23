Fiskobirlik TMO'dan 10 Bin Ton Fındığı Almaya Başladı

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, TMO stoklarındaki 10 bin ton fındığı bugün itibariyle teslim almaya başladıklarını ve sürecin 6 ayda tamamlanacağını bildirdi.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, TMO stoklarındaki 10 bin ton fındığı bugün itibariyle teslim almaya başladıklarını ve sürecin 6 ayda tamamlanacağını bildirdi.





Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "TMO'nun stoklarından 10 bin ton fındığın teminat karşılığı FİSKOBİRLİK'e verilerek kurumun destekleneceği" açıklamasını hatırlattı.





Kararla ilgili kararnamenin aralık ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandığını anımsatan Bayraktar, birinci teminat mektubunu pazartesi günü ofise teslim ettiklerini belirtti.



Bayraktar, "Bugün itibariyle TMO tarafından tahsis edilen 10 bin ton fındıkları teslim almaya başladık. İlk kamyonlara yüklenen ürünlerin sevkiyatları gerçekleştirildi. 6 ay içerisinde de TMO bünyesindeki fındıkları kendi depolarımıza aktararak süreci tamamlanmış olacağız." dedi.

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