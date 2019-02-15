Son Dakika Haberleri: Fiskobirlik, TMO'dan Gelen Fındığı 1 Yıl İçerisinde İşleyip Nakde Çevirecek

Fiskobirlik, TMO'dan Gelen Fındığı 1 Yıl İçerisinde İşleyip Nakde Çevirecek

1 saat önce

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) alacağı 10 bin ton fındığı, kendi tesislerinde işleyip nihai ürün haline getirerek 1 yıl içerisinde nakde çevirmeyi hedefliyor.

Fiskobirlik, TMO'dan Gelen Fındığı 1 Yıl İçerisinde İşleyip Nakde Çevirecek, System.String[]
GÜLTEKİN YETGİN - Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) alacağı 10 bin ton fındığı, kendi tesislerinde işleyip nihai ürün haline getirerek 1 yıl içerisinde nakde çevirmeyi hedefliyor.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 bin ton fındığı belirli fiyat ve vadeyle TMO'dan alıp işlemeye başladıklarını söyledi.

Şu ana kadar yaklaşık 2 bin ton fındık aldıklarını belirten Bayraktar, bunları işlenmiş olarak piyasaya arz ettiklerini kaydetti.

Bayraktar, bu fındığı en verimli şekilde kullanmak istediklerini vurgulayarak, "Özellikle içinde bulunduğumuz ekonomik ortamda bu fındıktan elde edecek olduğumuz bir miktar gelir hem FİSKOBİRLİK'e hem de çalışanlarına nefes payı verecektir. 2 bin tonunu aldık, bundan sonra peyder pey almaya devam edeceğiz." dedi.

Ekonomik dalgalanmanın tüm sektörler gibi kendilerini de etkilediğini dile getiren Bayraktar, şöyle devam etti:

"Çünkü FİSKOBİRLİK de büyük bir camia ve gelir yelpazesi çok geniş değil, yeni yeni kendini toparlamaya çalışıyor. Doğal olarak bir kısım finans kuruluşlarıyla iş yapmak zorundayız. Hem ekonomik olumsuzluklar hem faizlerin yükselmesi, piyasanın daralması bizi bir miktar etkiledi, dolayısıyla 10 ton fındıktan elde edeceğimiz gelir bizim için bir fırsat ve kazanım oldu."

Lütfi Bayraktar, yıllık 10-15 bin ton fındık işlediklerini ifade ederek, TMO'dan alacakları fındığı, bir yıl öncesine ait olması nedeniyle her türlü üründe kullanabilmenin zor olduğunu söyledi.

- Fındıklar 1 yıl içerisinde nakde çevrilecek

TMO'dan gelen fındıkları en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini vurgulayan Bayraktar, "Bu 10 bin ton fındığı 6 ay içerisinde işlemeyi, 1 yıl içerisinde de nakde çevirmeyi planlıyoruz. Böyle değerlendirecek olursak yıllık bugün itibariyle işlediğimiz ve değerlendirdiğimiz ürünün 3'te 1'i gibi bir para tutar ki bu bizim için ciddi bir rakam." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, alacakları fındıkları satışının daha hızlı olması dolayısıyla kavrulmuş fındık ile ezme ürünleri olarak işleyeceklerini belirterek, bunun yanında çikolatanın hammaddesi olan füre satışlarının da olacağını aktardı.

Lütfi Bayraktar, TMO'dan alınacak 10 bin ton fındıkla ilgili çıkan kararname için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve emeği geçenlere üreticiler adına teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:08 Kaynak: AA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İTEO Başkanı Eyüp Aksu, Ünlülerin Taksi Plakası Zengini Olduğu İddialarına Son Noktayı Koydu Adana'ya Kokain Getiren Uzman Çavuş Tutuklandı

Ender Olarak Görülen Beyaz Gelincik Köye İndi, Vatandaş Görüntüledi Survivor'un Tescilli Şampiyonu Turabi, Yarışmadan 2 Milyon TL Kazandığını Söyledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 12:38:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fiskobirlik, TMO'dan Gelen Fındığı 1 Yıl İçerisinde İşleyip Nakde Çevirecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]