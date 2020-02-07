FİSKOBİRLİK ürünleri 20 ülkede satılıyor

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) ürettiği fındık ezmesi ve çikolata gibi nihai ürünleri 20 ülkeye ihraç etti.

Birliğe bağlı Entegre Fındık İşleme Tesisleri (EFİT) AŞ'de üretilen fındıklı ürünler, Amerika, Kanada, İngiltere, Japonya, Çin, Avusturya, Almanya, Suudi Arabistan, Filistin, Katar, Azerbaycan ve Bosna Hersek'in de aralarında bulunduğu 20 ülkede tüketiciye sunuldu.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'un birliğe bağlı Entegre Fındık İşleme Tesisleri (EFİT) AŞ'de üretilen nihai ürünlerin ihracatına önem verilen bir yıl olduğunu söyledi.

İhracatta ciddi mesafe aldıklarını belirten Bayraktar, "Üretim kapasitemizi sürekli artırmamıza rağmen iç pazara bile zaman zaman ürün yetiştirmekte zorlanıyoruz. Belki biraz da üretim kapasitemizi artırabilsek ihracat anlamında ciddi bir ivme kazanacağız." dedi.

Bayraktar, bugün itibarıyla 20 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"İhracatımız şekerli ürün anlamında. FİSKOBİRLİK fındığı, fındık olarak değil nihai ürün olarak ihraç etmeye çalışıyor. Yürüyüşümüz doğru bir noktada, iyi bir mesafe aldığımızı söyleyebiliriz. Türkiye'deki yapılanmamızı tamamladık, dünyada da bundan sonra 3-5 yıl içerisinde muhtemelen şekerli ürünler listesinde çok üst düzeye gelebiliriz."

Ülkelerdeki talebi karşılayamadıklarını aktaran Bayraktar, nihai ürünlerinin ihraç edildiği ülkelerde kalite anlamında takdir topladığını vurguladı. Bayraktar, bu anlamda FİSKOBİRLİK'in güven endeksinin iyi olduğunu dile getirerek "2019 yılında ihracat rakamımız 20 milyon lira civarında gerçekleşti, bu yıl hedefimiz 40-50 milyon lira olacaktır. Aslında üretimi yetiştirebilsek, talebe bakacak olursak 100 milyon lirayı aşacak bir rakam ama biz kendi iç pazardaki talebi karşılayacak durumda değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

Büyümenin yeni yatırımlar gerektirdiğine dikkati çeken Bayraktar, "Bugün itibarıyla Ordu Fatsa'da kırma fabrikası, Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni bir tesis, Giresun merkezde soğuk hava deposu ve yeni üniteler açma planımız var. Batı bölgesinde de kırma fabrikamız ve kavurma ünitemiz vardı, orada bir paketleme ünitesi açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Bayraktar, üretim tesislerinde çalışan eleman sayısının yaklaşık 380 kişi olduğunu kaydetti.