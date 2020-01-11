FİSKOBİRLİK Yönetim kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar: "Bu kurum artık yola çıktı" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi FİSKOBİRLİK Yönetim kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar: 'Bu kurum artık yola çıktı' - Son Dakika Ekonomi

FİSKOBİRLİK Yönetim kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar: "Bu kurum artık yola çıktı"

6 saat önce

FİSKOBİRLİK Mali Genel Kurulu EFİT A.Ş tesislerinde gerçekleşti.

FİSKOBİRLİK Yönetim kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar:

FİSKOBİRLİK Mali Genel Kurulu EFİT A.Ş tesislerinde gerçekleşti.


2018-2019 yılı verileri ve bazı maddelerin görüşüldüğü FİSKOBİRLİK Olağan Mali Genel Kurulunda FKB Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar'da bir konuşma yaptı.


Bayraktar, FKB'nin Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni yatırım yaptıklarını ifade ederek, Giresun kalite fındıkların coğrafi işaret tescili aldıklarını, artık kimsenin FİSKOBİRLİK'e başvurmadan Giresun kalite fındık satışı yapamadığını söyledi.


Bayraktar, yurt içinin yanı sıra yurt dışına da fındık ürünlerini sattıklarını hatırlatarak, "Bu kurum artık yola çıktı, destek verilirse 3 yılda tamamlar, verilmezse 5 yılda tamamlar ama bu kurum yolda. Demin de söyledim dünyanın birçok ülkesine ürün satıyoruz hatta talepleri karşılayamıyoruz üretimimiz eksik diye. Ben entegre tesisine uğrarım her geldiğimde, sorarım bırakın yurt dışını Türkiye'de ne kadar talep bekliyor diye? En az 10 milyon her ay, her ay 10 milyon liralık talep bekliyor, üretememişiz" dedi.


FİSKOBİRLİK Mali Genel Kuruluna AK Parti Giresun Milletvekilleri Sabri Öztürk, Kadir Aydın ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Mali Genel Kurulda divan başkanlığını ise Engin Tekintaş yaptı. - GİRESUN

lütfi bayraktar, Giresun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:36 Kaynak: İHA
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