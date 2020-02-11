Fişleme mi mükafat mı? Çin'de vatandaşlara puan veren Sosyal Kredi Sistemi 2020'de yürürlüğe giriyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fişleme mi mükafat mı? Çin'de vatandaşlara puan veren Sosyal Kredi Sistemi 2020'de yürürlüğe giriyor - Son Dakika Dünya

Fişleme mi mükafat mı? Çin'de vatandaşlara puan veren Sosyal Kredi Sistemi 2020'de yürürlüğe giriyor

6 saat önce

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin, vatandaşlarını bilgisayar ya da kamera sistemleriyle izleyerek insanları davranış biçimlerine göre sınıflandırdığı Sosyal Kredi Sistemi'ni 2020'de tam olarak hayata geçirmeyi planlıyor. Sistemde puanı yüksek olanlar hastanelede daha az sıra bekleyecek

Fişleme mi mükafat mı? Çin'de vatandaşlara puan veren Sosyal Kredi Sistemi 2020'de yürürlüğe giriyor, System.String[]

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin, vatandaşlarını bilgisayar ya da kamera sistemleriyle izleyerek insanları davranış biçimlerine göre sınıflandırdığı Sosyal Kredi Sistemi'ni 2020'de tam olarak hayata geçirmeyi planlıyor.


İlk kez 2009 yılında yerel bazda başlatılan ve 2014'te 8 firmayla ülke çapında devam eden uygulamayla vatandaşların para harcama alışkanlıkları, sosyal medya kullanımı, sokakta kurallara uyup uymadığına ilişkin bilgiler yapay zeka ve algoritmalarla takip edilerek puanlanıyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:45 
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