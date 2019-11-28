Son Dakika Haberleri: Fişte takılı bırakılan elektrikli ısıtıcılar yangına sebep oldu
Son Dakika 3. Sayfa Fişte takılı bırakılan elektrikli ısıtıcılar yangına sebep oldu - Son Dakika

Fişte takılı bırakılan elektrikli ısıtıcılar yangına sebep oldu

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın zemin katında bulunan boş dükkanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Fişte takılı bırakılan elektrikli ısıtıcılar yangına sebep oldu, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın zemin katında bulunan boş dükkanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Bir elektrik firmasına ait olduğu bildirilen boş dükkanda firma bünyesinde çalışan işçilerin kaldığı, yangının işçilerin ısınmak için kullandıkları elektrikli ısıtıcılardan çıkmış olabileceği bildirildi.


Olay, Eski Hisar Mahallesinde bulunan bir apartmanının zemin katındaki dükkanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dükkandan bir anda yükselen duman ve alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı ekipler geldi. Yangına müdahale eden ekipler alevler apartmanın diğer katlarına ulaşmadan yangını söndürdü.


Yangının söndürülmesinin ardından işyerinde itfaiye yetkilileri ve güvenlik güçleri tarafından inceleme yapıldı. Yapılan incelemede bir süredir boş olan işyerinde bir elektrik firması bünyesinde çalışan işçilerin kaldığı ranzalar bulunduğu, ranzaların ve diğer eşyaların tamamen yandığı gözlendi. Yanan bölümde bilgisayar ve 3 adet elektrikli ısıtıcının fişlerinin takılı olduğu gözlerden kaçmadı. Yangın sırasında dükkanda kimsenin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Her şeyi devletten beklememek lazım" sözünün en güzel örneği Giresun'da gerçekleşti
Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor Sultangazi'de yangın sırasında hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi Antalya'da güneşli havayı görenler denize akın etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 22:11:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fişte takılı bırakılan elektrikli ısıtıcılar yangına sebep oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]