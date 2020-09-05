Fıstığın anavatanı Şanlıurfa'da hasat başladı

Türkiye'nin en fazla fıstık üretilen illerinden Şanlıurfa'da hasat başladı.

Türkiye'de 100 bin tonu aşkın fıstık üretimi ile birinci sırada yer alan Şanlıurfa'da fıstık hasadı başladı. Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Korukesen Mahallesi'nde başlayan Urfa fıstığı hasadına katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, muhtarlar, işçiler ve vatandaşlar, "Keten Köyneği" fıstığı olarak bilinen Urfa fıstığını topladı.

"En fazla fıstık ağacı Şanlıurfa'da bulunuyor"

Türkiye'de en fazla fıstık ağacının Şanlıurfa'da yer aldığını belirten Beyazgül, "Fıstığın en fazla yetiştiği yer Şanlıurfa'dır. Bu sene ürün oldukça bereketli görünüyor. Fıstığın bir kısmı ihracat ürünü olarak bir kısmı da iç piyasada tüketiliyor. Yaş olarak da hem şehrimizde hem civar illerde tüketiliyor. Tarıma bağlı sanayimizin bir an önce kurularak bu sektöre ilişkin istihdamın bir an önce artmasını istiyoruz. Fıstık bahçelerimiz gün geçtikçe artmaktadır. İnsanlarımız bunun değerini anlamış durumdadır. Dünyada çok az yerde yetişen fıstığın pazarlama ve tüketim sorunu bulunmamaktadır. Kuruduğunda ayrı yaşken ayrı bir lezzet baklavada ayrı vazgeçilmez bir lezzet. Şanlıurfa için fıstık sezonu hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Hasat sonrası katılımcılara incir, fıstık ve üzüm ikramında bulunuldu. - ŞANLIURFA