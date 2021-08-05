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Fıstık ağaçları gelir kaynağı oldu! 26 yıl önce hobi olarak dikmişti - Son Dakika

Fıstık ağaçları gelir kaynağı oldu! 26 yıl önce hobi olarak dikmişti

05.08.2021 11:45

Elazığ'da ikamet eden 66 yaşındaki Mehmet Hanifi Türkay, 26 yıl önce hobi olarak ektiği fıstık ağaçlarını gelir kapısı yaptı. "Yetişmez" denilen fıstığı kentte üreterek bir ilke imza atan Türkay'ın ürettiği fıstıklar, ABD başta olmak üzere yurt dışındaki bir çok ülkeye ihraç ediliyor.

Elazığ merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gümüşbağlar köyünde ikamet eden 4 çocuk 9 torun sahibi Mehmet Hanifi Türkay (66), Elazığ'da bir ilke imza attı. Sanayide yedek parça üzerine 35 yıldır esnaflık yapan ve çevredekilerin "Mehmetçik" lakabıyla tanıdığı Türkay, 26 yıl önce hobi olarak fıstık yetiştirmeye başladı. O dönemlerde Gaziantep'ten aldığı destekle menengiç ağaçlarına yaptırdığı aşı ile üretime başlayan Türkay, şu anda 32 dönüm arazi üzerine 2 bin ağaçla fıstık üretimi yapıyor. Elazığ'da bir ilki başararak rengi ve aromasıyla, kaliteli ve lezzetli ürünler elde eden Türkay, fıstığın başkenti olan Gaziantep'teki fıstık ihracatçılarının da ilgisini çekti. Yıllık ortalama 3 ton fıstık rekoltesi elde eden Türkay'ın ürünleri, ABD başta olmak üzere yurt dışından birçok ülkeye ihraç ediliyor.

"ÖZELLİKLE AMERİKA'YA GÖNDERİYORLAR, ÇOK BEĞENİLDİ"

Ürünlerine ciddi talebin olduğunu dile getiren Mehmet Hanifi Türkay, "Fıstık üretimine 1995 yılında başladım. Gaziantep'ten gelen fıstıkçıların getirdikleri aşılarla bahçemizi budama yapa yapa bu hale getirdik. 32 dönüm bahçemiz var. Şu anda 2 bin ağaç fıstığımız var, üretime girdik. Fıstığımız çok kaliteli. Gaziantep'ten gelen üretici firmalar, lezzeti ve yeşil yağı bakımından çok hayran kaldılar. Onlar bu ürünleri yurt dışına özellikle Amerika'ya gönderiyorlar, çok beğenildi" dedi.

"İŞLENMESİ VE SATILMASI DOLAR ÜZERİNDEN YAPILIYOR"

Sanayi sitesinde 35 yıllık esnaf olduğunu ve hobi olarak bu işe başladığını belirten Türkay, "Boş zamanlarda hobi olarak fıstıkla uğraşıyorum. Güzel bir ürün, ayrıca su istemiyor. Gaziantep'te ekibimiz var, fidanlarımız hazır ve istenildiği taktirde dağlarımızı fıstığa çeviririz. Hem dağ meyvesi hem yeşil altın olarak biliniyor hem de işlenmesi ve satılması dolar kuru üzerinden yapılıyor" diye konuştu.

Fıstık ağaçları gelir kaynağı oldu! 26 yıl önce hobi olarak dikmişti
Fıstık ağaçları gelir kaynağı oldu! 26 yıl önce hobi olarak dikmişti
Fıstık ağaçları gelir kaynağı oldu! 26 yıl önce hobi olarak dikmişti
Fıstık ağaçları gelir kaynağı oldu! 26 yıl önce hobi olarak dikmişti

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mehmetçik, Gaziantep, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fıstık ağaçları gelir kaynağı oldu! 26 yıl önce hobi olarak dikmişti - Son Dakika Ekonomi


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