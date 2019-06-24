Fıstık bahçelerinde yangın
1 saat önce
Siirt'te fıstık bahçelerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:45 Kaynak: AA
'te fıstık bahçelerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Algül ve Doğan mahalleleri Doğu Kışla bölgesinde fıstık bahçelerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Yangın, Siirt Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı.
İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, fıstık bahçelerinde çıkan yangında 20 dönüm fıstık, ceviz ve üzüm ekili alanın yandığını belirterek, araçlarının giremediği yerlerde ekiplerin su taşıyarak söndürme çalışması yürüttüğünü aktardı.
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