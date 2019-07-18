Fıstık bahçesinde havan mermisi bulundu
1 saat önce
Kilis'te fıstık bahçesinde patlamamış havan mermisi bulundu.
Kilis Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:44 Kaynak: AA
'te fıstık bahçesinde patlamamış havan mermisi bulundu.
Merkeze bağlı Yavuzlu
köyünde ikamet eden Mehmet Akif Sağ, Seve Barajı yakınlarındaki fıstık bahçesinde patlamamış havan mermisi bularak, durumu güvenlik güçlerine haber verdi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri, havan mermisinin bulunduğu bölgeye güvenlik şeridi çekti.
İl Jandarma
Komutanlığından gelen bomba imha ekipi, havan mermisini dere yatağına indirerek kontrollü şekilde imha etti.
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