Fıstık bahçesinde kayınpeder cinayetine 25 yıl hapis - Son Dakika

Fıstık bahçesinde kayınpeder cinayetine 25 yıl hapis

13.11.2020 12:19

Fıstık bahçesinde kayınpeder cinayetine 25 yıl hapis Gaziantep'te kayınpederini arazi anlaşmazlığı yüzünden fıstık bahçesinde yaşadıkları tartışmanın sonucunda öldüren Adem Batar'a verilen müebbet hapis cezasında indirim uygulanarak 25 yıl hapis cezası verildi.

Fıstık bahçesinde kayınpeder cinayetine 25 yıl hapis

GAZİANTEP - Gaziantep'te kayınpederini arazi anlaşmazlığı yüzünden fıstık bahçesinde yaşadıkları tartışmanın sonucunda öldüren Adem Batar'a verilen müebbet hapis cezasında indirim uygulanarak 25 yıl hapis cezası verildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Tokdemir Mahallesi'nde 2 yıl önce fıstık arazisi anlaşmazlığı yüzünden yaşadıkları tartışma sonucunda kayınpederi Ahmet Batar'ı öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle kasten adam öldürme suçundan Gaziantep 4 Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Adem Batar hakkında karar çıktı. Görülen 6'ncı duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Batar'a verilen müebbet hapis cezasında indirim uygulayarak 25 yıl hapis cezası verdi. Sanık Batar duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katılırken diğer sanıklar Ekrem B., Ali D. Muhammet Ekrem B. ile avukatı Nesrin Tuncel ve Ahmet Batar'ın yakınları duruşmada hazır bulundu.

Duruşma iddia makamının mütalaasını açıklamasıyla başladı. İddia makamı sanık Batar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

"Öldürme kastım yoktu"

Mütalaaya karşı savunma yapmak için söz alan sanık Batar, öldürme kastının olmadığını nefsi müdafaa ettiğini savundu. Kendisini ve çocuklarını korumaya çalıştığını vurgulayan Batar, "Önce Ahmet Batar bana saldırdı. O bizi öldürmek istedi. 27 aydır haksız yere tutukluyum. Çocuklarımı göremiyorum. Benim üzerime mermiler yağarken mecburen kendimi savunmak zorunda kaldım. Üzerime plan kurdular. Eşim olaydan önce tuhaf davranışlar sergiliyordu. Olaydan sonra anladım ki eşim beni köye götürüp babasına öldürtmek istedi. Olayın tek görgü tanığı iki oğlumdur. Çocuklara da baskı yaptıkları için aleyhime ifade veriyorlar. Benim öldürme kastım yoktu" dedi.

"İlk hareket maktulden gelmiştir"

Sanık avukatı Mustafa Batar ise, mahkemeye gelen tanıkların yalan beyan verdiklerini iddia ederek karşı tarafın olayın tanığı olan kişileri kullandığını söyledi. Kural olarak şüpheden sanığın yararlanması gerektiğini aktaran Batar, "İddianame de belirtildiği gibi maktule 5 kişi saldırmış olsa maktulün vücudunda izler olurdu. Sanığın meşru müdafaadan yaralanması istenmiyor. İlk hareket maktulden gelmiştir. Sanığın beraatını ve tahliyesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarıma baskı yapmadım"

Mahkemede söz alan sanık Batar'ın eşi Canan B. ise 7 yıl boyunca gördüğü eziyete ve şiddete çocuklarının hatırı için ses çıkarmadığını belirterek, "Çocuklarım babasız büyümesin diye şiddete boyun eğdim. Evlatlarıma hiç baskı yapmadım. Ben onlara 'Ne gördüyseniz onu anlatın' dedim" dedi.

"Maktul silahla vurulmasaydı aldığı darbelerden dolayı ölürdü"

Maktulün aile avukatı Nesrin Tuncel ise savunmasında sanıkların önce maktulü darp edip ardından öldürdüklerini ifade etti. Maktulün silahla öldürülmemesi durumunda aldığı darbelerden dolayı hayatını kaybedeceğini aktaran Tuncel, "Tüm sanıkların cezalandırılmasını istiyoruz. Karşı tarafın beyanları doğru değildir. Maktul kaburgalarına kadar kırmışlar" diye savunma yaptı.

Karardan önce son sözleri sorulan sanıkların hepsinin son sözü "Suçsuzum, beratımı isterim" oldu.

Müebbet hapiste indirim uygulandı

Son sözlerin alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Ekrem B.'nin beraatına, sanık Adem Batar'ın müebbet hapis cezasına çarptırılmasına kararda indirim uygulanarak 25 hapis cezası verilmesine, sanık Eyüp D. ile Muhammet Ekrem B.'ye 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Fıstık bahçesinde kayınpeder cinayetine 25 yıl hapis
Fıstık bahçesinde kayınpeder cinayetine 25 yıl hapis
Fıstık bahçesinde kayınpeder cinayetine 25 yıl hapis
Fıstık bahçesinde kayınpeder cinayetine 25 yıl hapis

Ağırlaştırılmış Müebbet, Şehitkamil, Gaziantep, Mahkeme, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fıstık bahçesinde kayınpeder cinayetine 25 yıl hapis - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Savcılığın hamlesi sonrası Kadir Şeker hakkındaki cezaya iki tarafın avukatlarından da itiraz geldi Sancak verme töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın komandolara yaptığı konuşma tüyleri diken diken etti EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan Kuzey Makedonya'da Pandev ve Eljif Elmas gözyaşlarını tutamadı İtalyan teknoloji milyoneri 18 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor Bu kadar da olmaz! Çam sakızı için ağaçları getirdikleri hale vatandaşlar isyan etti Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak
Paşinyan karşıtı protestolar 3'üncü gününe girdi! İç savaşın eşiğindeki Ermenistan'da Savunma Bakanlığı Sözcüsü istifa etti Paşinyan karşıtı protestolar 3'üncü gününe girdi! İç savaşın eşiğindeki Ermenistan'da Savunma Bakanlığı Sözcüsü istifa etti         
12:58
Muazzez Ersoy, adını ve fotoğraflarını her yerde kullanan mekana polis baskını düzenletti Muazzez Ersoy, adını ve fotoğraflarını her yerde kullanan mekana polis baskını düzenletti         
12:19
Son Dakika! Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için sinyali verdi: Ara tatilden sonra okullarımıza dönme temennisindeyiz Son Dakika! Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için sinyali verdi: Ara tatilden sonra okullarımıza dönme temennisindeyiz         
11:57
Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'dan estetik itirafı: Sadece burnumu yaptırdım Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'dan estetik itirafı: Sadece burnumu yaptırdım         
11:21
Otobüs ile otomobil çarpıştı, genç kadın kazadan saniyelerle böyle kurtuldu Otobüs ile otomobil çarpıştı, genç kadın kazadan saniyelerle böyle kurtuldu         
11:11
Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı "tam kusurlu" buldu         
10:48
28 yıl sonra işgalden kurtarılan Şuşa'daki evini bulan Azerbaycan askeri: Bu evin sahibi geldi 28 yıl sonra işgalden kurtarılan Şuşa'daki evini bulan Azerbaycan askeri: Bu evin sahibi geldi         
10:43
İzmir'i vuran deprem sonrası uzmanlar o bölgeyi işaret etti: Katil fay, tüm Marmara'yı etkileyecek İzmir'i vuran deprem sonrası uzmanlar o bölgeyi işaret etti: Katil fay, tüm Marmara'yı etkileyecek         
10:17
Spiker sigara yasağından bahsederken ekrana getirilen adamın bali çektiği görüldü Spiker sigara yasağından bahsederken ekrana getirilen adamın bali çektiği görüldü         
10:09
Paşinyan karşıtı protestolar 3'üncü gününe girdi! İç savaşın eşiğindeki Ermenistan'da Savunma Bakanlığı Sözcüsü istifa etti Paşinyan karşıtı protestolar 3'üncü gününe girdi! İç savaşın eşiğindeki Ermenistan'da Savunma Bakanlığı Sözcüsü istifa etti         
09:46
Böylesi filmlerde olmaz! Yaptığı kazayı kaydeden vatandaş şans eseri başka bir kazayı da kayda aldı Böylesi filmlerde olmaz! Yaptığı kazayı kaydeden vatandaş şans eseri başka bir kazayı da kayda aldı         
09:42
Son Dakika! Çocuk parkındaki sembol tartışma yaratmıştı! Belediye Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürü görevden alındı Son Dakika! Çocuk parkındaki sembol tartışma yaratmıştı! Belediye Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürü görevden alındı         
09:40
Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek         
23:49
Aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, kalan tek kişiye 95 bin liralık icra takibi başlattı Aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, kalan tek kişiye 95 bin liralık icra takibi başlattı         
22:55
Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak         
21:52
Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta         
20:46
Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti         
18:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 13:05:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fıstık bahçesinde kayınpeder cinayetine 25 yıl hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei