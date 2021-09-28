FISTIK BAHÇESİNDE SAKLANAN KAÇAK GÖÇMENLER, KOVALAMACAYLA YAKALANDI - Son Dakika

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ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde fıstık bahçesinde saklanan Afganistan ve Pakistan uyruklu 17 kaçak göçmen, kovalamacayla yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fırat Mahallesi'ndeki bir fıstık bahçesinde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekipleri fark eden kaçaklar, araziye dağılıp çevredeki mısır tarlalarına koşarak gizlenmeye çalıştı. Kovalamaca sonucu polis ekipleri 17 kaçak göçmeni gözaltına aldı. Afganistan ve Pakistan uyruklu olduğu tespit edilen kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.