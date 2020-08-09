Fıstık bahçesinde silahlı kavga: Baba ile oğlu öldü, 7 yaralı - Son Dakika

GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde, kiraya verilen fıstık bahçesinde arazi sahibi ile kiracılar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenen tüfeklerden çıkan saçmalara hedef olan Mehmet Ağgün (61) ile oğlu Hüseyin Ağgün (34) yaşamını yitirdi, olaya müdahale eden bir uzman çavuşun da aralarında olduğu 7 kişi yaralandı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Karkamış'ın Alaçalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ağgün beraberinde oğlu ve akrabaları ile birlikte sahibi olduğu ve kiraya verdiği fıstık arazisine gitti. Ağgün ile fıstık bahçesini kiraya verdiği kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada tartışmayı görenler durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla fıstık bahçesine gelen jandarma ekipleri, arazi sahipleri ve kiralayan grup arasına girerek taraflara engel olmaya çalıştı.