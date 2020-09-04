Fıstık bahçesinde traktör römorku devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün römorku devrildi. Römorkta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Akkuyu köyünde meydana geldi. Fıstık bahçesinde A.G.'nin kullandığı 02 DF 936 plakalı traktör kontrolden çıktı. Traktörün römorku devrildi. Römorkta bulunan Emey Yıldız, Emine Yıldız, Songül Güzel ve Berivan Doğan yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.