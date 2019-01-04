Son Dakika Haberleri: Fıstık Bombası' Tatlısı İlgi Görüyor

Fıstık Bombası' Tatlısı İlgi Görüyor

2 saat önce

Gaziantep'te 11 yıl tekstil sektöründe çalışan ve orada bulunduğu süre içerisinde tatlıcılık mesleğine ilgi duyan Şimşek Korkmaz (32), memleketi Adana'ya gelerek 'Fıstık Bombası' adlı tatlıyı yapmaya başladığını ve tadanların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Fıstık Bombası' Tatlısı İlgi Görüyor, System.String[]
Gaziantep'te 11 yıl tekstil sektöründe çalışan ve orada bulunduğu süre içerisinde tatlıcılık mesleğine ilgi duyan Şimşek Korkmaz (32), memleketi Adana'ya gelerek 'Fıstık Bombası' adlı tatlıyı yapmaya başladığını ve tadanların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Çocukluk yıllarından beri tatlıya düşkün olduğunu ve tükettiğini söyleyen Şimşek Korkmaz, Gaziantep'te çalıştığı süre içinde her boş anında kentteki tatlıcıları gezip tatlı yediğini belirtti. Zamanla neredeyse tüm tatlıcıları gezdiğini ve gözlem yaptıkça bu işe girmek istediğini dile getiren Korkmaz, 11 yılın sonunda radikal bir karar alarak tekstil kariyerimi bıraktım ve Adana'ya döndüm. Yıllar içinde üzerinde çalıştığım Fıstık Bombası isimli tatlıyı üretmeye başladım dedi. Fıstık bombasının yüzde yüz doğal ürünlerle yapıldığını belirten Korkmaz, tatlıyı közde pişirerek farklı bir lezzet elde ettiğini vurguladı.

GÜNDE 1500 ADET SATILIYOR

Adanalıların fıstık bombasını çok sevdiğini belirten Korkmaz, İzmir, İstanbul gibi şehirlerden de çokça sipariş aldığını söyledi. Korkmaz, şöyle konuştu
Biz bu işi maddi kazançtan önce Adana'mızın adını duyurmak için yapıyoruz. Tepsisi 60 TL'den günde 200-300 tepsi kadar satıyorum. Bu da ortalama 1500 fıstık bombası yapıyor. Özellikle sosyal medya hesabımdan görenler sipariş veriyorlar. Amacım, bu tatlıyı Türkiye'nin her yerinde yedirebilmek ve Adana'nın sadece kebapta başarılı olmadığını gerçekten bir tatlı şehri olduğunu gösterebilmektir. Küçücük bir kar marjı katarak sadece başarıya odaklandım. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:42 Kaynak: DHA

Çocukluk, Gaziantep, Adana, Güncel
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