Son Dakika Haberleri: Fıstık çalan çeteyi çökerten komutan ödüllendirildi
Son Dakika Güncel Haber

Fıstık çalan çeteyi çökerten komutan ödüllendirildi

53 dakika önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kurulan kapana ve dur ihtarına rağmen kaçmayı başaran 8 kişilik hırsızlık çetesini yakalayan Jandarma Trafik Tim Komutanı Ümit Gürdoğan ödüllendirildi.

Fıstık çalan çeteyi çökerten komutan ödüllendirildi, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde kurulan kapana ve dur ihtarına rağmen kaçmayı başaran 8 kişilik hırsızlık çetesini yakalayan Jandarma Trafik Tim Komutanı Ümit Gürdoğan ödüllendirildi.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda bitkin düşene kadar zanlıların peşinden koşan ve 8 zanlıdan 4'ünü yakalamayı başaran Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı 18. Trafik Tim Komutanı Uzman Jandarma 6. Kad. Çavuş Ümit Gürdoğan'a Nizip Ziraat Odası tarafından plaket takdim edildi.

Yaptığı başarılı çalışma ile zanlıları yakalayıp adalete teslim eden ve çalmaya çalıştıkları Antep fıstıklarını da kurtaran Gürdoğan, Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıddık Durmaz tarafından plaketle ödüllendirdi. Başkan Durmaz çiftçiler adına Gürdoğan'a teşekkür etti.

Gürdoğan, yaşanan olayda kapandan geçtikten sonra içindeki fıstıklarla tekeri patlak halde kaçmaya başlayan şebekenin bulunduğu aracı takip etmiş ve şebekenin aracına çarparak zanlıları durdurmuştu. Gürdoğan, tek tek yakaladığı zanlıların kimisini araca kilitleyerek, kimisini ise iple bağlayarak etkisiz hale getirmişti. - GAZİANTEP
Gaziantep, Jandarma, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuyudan petrol çalarken suçüstü yakalandı
ABD Başkanı Trump: Kim Jong Un'u görmeyi dört gözle bekliyorum Brezilya lideri Bolsonaro: Dünyayı kurtarmak için tuvalete iki günde bir gidin Libya'da bombalı araç infilak etti: 2 BM personeli hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 19:32:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fıstık çalan çeteyi çökerten komutan ödüllendirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]