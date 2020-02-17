Fıstık çuvalları arasındaki binlerce paket kaçak sigara ile tütün ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fıstık çuvalları arasındaki binlerce paket kaçak sigara ile tütün ele geçirildi - Son Dakika

Fıstık çuvalları arasındaki binlerce paket kaçak sigara ile tütün ele geçirildi

7 saat önce

Şanlıurfa'da polisin durdurduğu tırda yapılan aramada, fıstık çuvallarının arasına gizlenmiş binlerce lira değerinde gümrük kaçağı nargile tütünü ile 38 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Fıstık çuvalları arasındaki binlerce paket kaçak sigara ile tütün ele geçirildi, System.String[]

Şanlıurfa'da polisin durdurduğu tırda yapılan aramada, fıstık çuvallarının arasına gizlenmiş binlerce lira değerinde gümrük kaçağı nargile tütünü ile 38 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa - Mardin kara yolunda durdurdukları bir tırda arama yaptı. Ekipler aramalarında, fıstık çuvalları arasında 38 bin 110 paket muhtelif markalarda gümrük kaçağı sigara, 2 bin 900 paket elektronik sigara tütünü, 991 kilogram nargile tütünü ile 189 adet kulaklık ele geçirdi. Olayda şüpheli 2 şahıs gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Servis minibüsünün altında kalan Nedim hayatını kaybetti
Kendisini döven oğlunu tabancayla öldürdü Evli sevgilisini doktorla bir olup "hamileyim" deyip dolandırdı Bahçelievler'deki silahlı kavgada vurulan baba ve oğlu hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
22:01 İmaj değiştiren Selin Ciğerci takipçilerini uyardı: Kimseye benzetmeyin
21:41 Seçil Gür'ün sürprizi Serdar Ortaç'ın yüzünü güldürdü
21:41 Çırağan'da Gelin Damat Fashion Day Defilesi
21:29 Aleyna Tilki'den kafaları karıştıran sözler: Bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı
20:22 Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız'ın 3. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 22:55:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fıstık çuvalları arasındaki binlerce paket kaçak sigara ile tütün ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]