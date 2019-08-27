Fıstık fiyatları arttı, baklava fiyatları değişmedi

Baklavacılar zam yapmama kararı aldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bu sene yok yılını yaşayan Antep fıstığında artan fiyatlar cep yakarken, vatandaşa sevindirici haber baklavacılardan geldi. Gaziantepli baklavacılar fıstıklı baklavaya zam yapmayacaklarını açıkladı.

Türkiye'nin fıstık başkenti Gaziantep'te bu sene yok yılını yaşayan Antep fıstığı, düşük rekolte nedeniyle cep yakıyor. Kilosu 35 liradan satışa sunulan olgunlaşmış Antep fıstığı, vatandaşları tedirgin ederken rahatlatıcı haber baklavacılardan geldi.

Gaziantep'te yıllardır baklavacılık yapan Ayıntap Baklavaları işletmecisi Bülent Aktaş, yükselişte olan fıstık fiyatlarına rağmen baklavaya zam yapmayacaklarını açıkladı. Gaziantep'te fıstık ağaçlarının bir var yılı bir de yok yılı yaşadığını belirten Aktaş, fıstıkta yüzde ellinin üzerinde rekolte kaybı olmasına ve artan fiyatlara rağmen baklava için zam düşünmediklerini söyledi.



"Rekolte bu sene çok düşük"

Aktaş yaptığı açıklamada, "Antep fıstığı rekolte olarak bu sene beklentilerin çok altında. Yani bazı bölgelerde verim yüzde 50, bazı bölgelerde ise bunun çok daha altında rekolte var. Fıstık sezonu istenildiği gibi geçmiyor ne yazık ki. Bu da ister istemez fıstık fiyatlarında artış olmasına neden oluyor" dedi.



"Zam yapmayacağız"

Aktaş, artan fıstık fiyatlarına rağmen firma olarak baklavaya zam yapmayacaklarını vurgulayarak, "Biz Ayıntap Baklavaları olarak vatandaşlara ve müşterilerimize şunu duyurmak istiyoruz. Fıstık az olduğu ve fiyatlar arttığı için biz baklavaya zam yapmayı düşünmüyoruz. Biz baklavacı esnafı olarak zam yapmayacağız ve şuanki mevcut fiyatlarımızla satışa devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Fiyatlar 95 liradan başlıyor

Mevcut baklava fiyatlarından da bahseden Aktaş, "Normal klasik baklava fiyatımız uzun zamandır olduğu gibi 95 lira olarak devam ediyor. Baklava fiyatlarımız genel olarak da ürün yelpazesine göre 95 lira ile 130-140 lira arasında değişiyor. Bu fiyatlar uzun süredir değişmeyen fiyatlar" diye konuştu.