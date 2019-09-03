Son Dakika Haberleri: "Fıstık fiyatlarını makul seviyelerde tutmamız gerekmektedir"
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"Fıstık fiyatlarını makul seviyelerde tutmamız gerekmektedir"

3 saat önce

Siirt Vali Yardımcısı ve Siirt Fıstık İşleme Tesisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zihni Yıldızhan, "Fıstık üretimindeki payı bizden yüksek olan ve piyasayı belirlemekte olan Amerika ve İran ile rekabet edebilmek adına fıstık fiyatlarını makul seviyelerde tutmamız gerekmektedir.

Siirt Vali Yardımcısı ve Siirt Fıstık İşleme Tesisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zihni Yıldızhan, "Fıstık üretimindeki payı bizden yüksek olan ve piyasayı belirlemekte olan Amerika ve İran ile rekabet edebilmek adına fıstık fiyatlarını makul seviyelerde tutmamız gerekmektedir." dedi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde 35 bin metrekare alanda kurulan Siirt Fıstığı Entegre Tesisinde incelemelerde bulunan Yıldızhan, fıstığın uluslararası alanda ticaretini yapmayı ve marka değerini artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Kaliteli ve Avrupa standartlarında üretilecek fıstığı uluslararası piyasalarda hak ettiği şekilde konumlandırarak Siirt ve Siirt Fıstığının tüketici nezdinde bilinirliğini artırmayı amaçladıklarını dile getiren Yıldızhan, "Bu çaba, üreticinin ürettiği ürünleri daha tanınır ve kalitesi daha yüksek bir ürün olarak piyasaya sunmak, Siirt'in ekonomisine katkıda bulunmak ve yok denecek durumda olan ihracat payını yukarılara taşımaktır. Siirt'in bu değerli ürününün uluslararası piyasada yer alması hepimizin temennisidir. Fıstık üretiminde ülkemiz dünyada 3. sırada yer almakta. Fıstık üretimindeki payı bizden yüksek olan ve piyasayı belirlemekte olan Amerika ve İran ile rekabet edebilmek adına fıstık fiyatlarını makul seviyelerde tutmamız gerekmektedir." şeklinde konuştu.

Fiyatı 50, 60 lira bandında tutmayı planladıklarını aktaran Yıldızhan, önümüzdeki dönemde fıstık borsasının kurulmasına yönelik de gerekli adımların atılacağını aktardı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan da Siirt fıstığının tür olarak dünya çapında aranan bir kalite olduğunu dile getirdi.

Demirhan, "Üretimin artırılmasına yönelik gerekli çalışmaları yapıyoruz. Devletimizin sağlamış olduğu destekleri üreticilerimizle buluşturuyoruz. Temennimiz, tür bakımdan aranan Siirt fıstığının kalitesinin dünya çapında bilinirliğini sağlamak." diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Siirt, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:42 Kaynak: AA
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