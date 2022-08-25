Siirt İl Jandarma Komutanlığı, hasadın yaklaştığı fıstık bahçelerinde önlemlerini arttırdı. Bağ ve bahçelerin bulunduğu bölgelerde devriyelerini sıklaştıran jandarma ekipleri, hırsızlara karşı gece görüş sistemli termal dron ( İnsansız Hava Aracı ) ile fıstık arazileri üzerinde havadan takip ve denetim yapıyor. Jandarma, ülke ekonomine 5 milyar TL katkı sağlayan fıstıkta hırsızlık olaylarını önlemek ve anında müdahale edebilmek amacıyla faaliyetler icra ediyor. Jandarma ekipleri, fıstık hırsızlarına karşı devrilerini sıklaştırdı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Fıstık hasadına günler kala jandarma tarlalarda nöbette - Son Dakika

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