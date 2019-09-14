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Fıstık hırsızları kaza yapınca yakalandı

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde jandarmadan kaçan kişiler, kaza yapınca yakalandı.

Fıstık hırsızları kaza yapınca yakalandı, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde jandarmadan kaçan kişiler, kaza yapınca yakalandı.

Günaltı Mahallesi'nde bulunan Ö.D'ye ait fıstık bahçesinde, hırsızlık olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatan Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen ve sürücüleri öğrenilemeyen 27 NR 523, 34 BL 7480 plakalı otomobillere Günaltı Mahallesi sınırları içerisinde rastladı.

Muhtemel kaçış istikametleri jandarma ekiplerince kontrol altına alınan şüpheliler, ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp 27 NR 523 plakalı aracı bırakarak tek araçla kaçmaya başladı.

Kısa süren kovalamacanın ardından Saray Mahallesi yakınlarında kapanla lastikleri patlatılan 34 BL 7480 plakalı otomobil, Nizip- Birecik kara yolunun 13'üncü kilometresinde kamyonete çarparak durdu.

Araçta bulunan 4 şüpheliden C.K. (40), ile T.Ç. (32) yakalandı. Kaçan iki şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Jandarma, şüphelilerin içinde bulunduğu otomobilde yaptığı aramada 350 kilogram Antep fıstığı, bir adet tüfekle buna ait 6 fişek ele geçirdi.

Gaziantep, Jandarma, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:00 Kaynak: AA
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