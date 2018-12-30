Son Dakika Haberleri: Fıstık Hırsızları Olduğu İddia Edilen Şahıslar Yakalandı

Fıstık Hırsızları Olduğu İddia Edilen Şahıslar Yakalandı

1 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Toklu ve Boncuk köylerinde kurutulmaya bırakılmış 3 ton civarında fıstığı çaldığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Fıstık Hırsızları Olduğu İddia Edilen Şahıslar Yakalandı, System.String[]
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Toklu ve Boncuk köylerinde kurutulmaya bırakılmış 3 ton civarında fıstığı çaldığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Besni ilçesi Toklu ve Boncuk Köylerinden bulunan evlerde kurutulmaya bırakılmış 3 ton fıstık çaldığı iddia edilen S.Ü. (21), R.A. (19) ve M.K. (16)isimli 3 kişi jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalandı. Yakalanan şahıslar, jandarma karakolunda tamamlanan işlemlerinin ardından Besni Adliyesine sevk edildi. Öte yandan şahısların çaldığı iddia edilen 3 ton fıstık ise jandarma ekipleri tarafından bir depoda ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:37 Kaynak: İHA

Jandarma, Adıyaman, Besni, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Öğrenciyle Kafa Topu Oynadı 7 Yıl Önce iPhone Alabilmek Böbreğini Satan Çocuğun Hayatı Altüst Oldu

Çatıdan Düşen Kar Yığının Altında Kalan Çocuğun Üzeriden İş Makinesi Geçti Genç Adam, Tartıştığı Ağabeyini Tabanca ile Öldürüp Tuvalete Gömdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 19:50:06. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fıstık Hırsızları Olduğu İddia Edilen Şahıslar Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]