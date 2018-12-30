Fıstık Hırsızları Olduğu İddia Edilen Şahıslar Yakalandı
1 saat önce
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Toklu ve Boncuk köylerinde kurutulmaya bırakılmış 3 ton civarında fıstığı çaldığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.
Adıyaman
'ın Besni
ilçesine bağlı Toklu ve Boncuk köylerinde kurutulmaya bırakılmış 3 ton civarında fıstığı çaldığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.
Besni ilçesi Toklu ve Boncuk Köylerinden bulunan evlerde kurutulmaya bırakılmış 3 ton fıstık çaldığı iddia edilen S.Ü. (21), R.A. (19) ve M.K. (16)isimli 3 kişi jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalandı. Yakalanan şahıslar, jandarma karakolunda tamamlanan işlemlerinin ardından Besni Adliyesine sevk edildi. Öte yandan şahısların çaldığı iddia edilen 3 ton fıstık ise jandarma ekipleri tarafından bir depoda ele geçirildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:37 Kaynak: İHA
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