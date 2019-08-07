Fıstık hırsızlarına suçüstü
1 saat önce
Gaziantep'te antepfıstığı bahçesinden hırsızlık yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:57 Kaynak: İHA
'te antepfıstığı bahçesinden hırsızlık yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Nizip
ilçesine bağlı Bayındır
Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, 3 şüphelinin ağaçlardan fıstık topladığını gördü. Fıstık arazisine giren jandarma ekipleri, yaşları 15 olan Ö.G., D.D. ve A.Ç.'yi topladıkları 20 kilogram antepfıstığıyla suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, karakola götürüldü. Fıstık arazisi sahipleri, jandarma ekiplerine teşekkür ederek, hırsızlıklara karşı çözüm bulunmasını istedi. - GAZİANTEP
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