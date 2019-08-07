Son Dakika Haberleri: Fıstık hırsızlarına suçüstü
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Fıstık hırsızlarına suçüstü

1 saat önce

Gaziantep'te antepfıstığı bahçesinden hırsızlık yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Fıstık hırsızlarına suçüstü, System.String[]
Gaziantep'te antepfıstığı bahçesinden hırsızlık yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Nizip ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, 3 şüphelinin ağaçlardan fıstık topladığını gördü. Fıstık arazisine giren jandarma ekipleri, yaşları 15 olan Ö.G., D.D. ve A.Ç.'yi topladıkları 20 kilogram antepfıstığıyla suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, karakola götürüldü. Fıstık arazisi sahipleri, jandarma ekiplerine teşekkür ederek, hırsızlıklara karşı çözüm bulunmasını istedi. - GAZİANTEP
Gaziantep, Jandarma, Nizip, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:57 Kaynak: İHA
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