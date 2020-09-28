Fıstık işçileri randevuyla çalışmaya başladı - Son Dakika

SİİRT'in önemli geçim kaynaklarından olan ve bu yıl yüksek rekolte beklenen fıstık hem üreticinin yüzünü güldürdü hem de işçiye olan talebi artırdı. Günlük 100- 150 TL arasında yevmiyeyle fıstık toplayan işçiler, bu yıl yaşanan bolluk nedeniyle, üreticilere randevu vererek çalışmaya başladı.

Kent ekonomisine önemli katkısı olan fıstıkta hasat sürüyor. Bereketli bir sezon geçiren üreticiler bu yılki verimden memnun. Dolu ve don gibi, ürün kaybına yol açan olumsuzlukların yaşanmamasıyla rekor düzeyde beklenen rekolte hem üreticinin hem de fıstık toplayarak geçimini sağlayan işçilerin yüzünü güldürdü. Ürün bolluğuyla birlikte artan işçi talebi üzerine, işçiler üreticilere randevu vererek çalışmaya başladı. Her yıl fıstık sezonunu iple çektiklerini belirten Mervan Tunç, Siirt dışında Gaziantep ve Şanlıurfa gibi şehirlere de gittiklerini belirterek, "Fıstık toplamanın dar gelirli ailelere katkısı oluyor. Burada kalan aile üyelerimiz Siirt'te bulunan bağlarda fıstık topluyor. Yaptığımız ek iş sayesinde aile ekonomisine de katkıda bulunuyoruz" dedi.