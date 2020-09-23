Fıstık kabukları arasında uyuşturucu sevkiyatı - Son Dakika

Fıstık kabukları arasında uyuşturucu sevkiyatı

Fıstık kabukları arasında uyuşturucu sevkiyatı Adana'da bir tırda fıstık kabuklarının içindeki çantalarda 47 kilo 91 gram eroin ele geçirildi Adana'da bir tırda, fıstık kabuklarının içindeki çantalarda 47 kilo 91 gram eroin ele geçirildi.

Fıstık kabukları arasında uyuşturucu sevkiyatı

Adana'da bir tırda fıstık kabuklarının içindeki çantalarda 47 kilo 91 gram eroin ele geçirildi

ADANA - Adana'da bir tırda, fıstık kabuklarının içindeki çantalarda 47 kilo 91 gram eroin ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Kentin giriş ve çıkışlarında önlem alan ekipler, şüpheli araçlarda kontroller yaptı. Polis, Pozantı ilçesindeki bir dinlenme tesisinde durdurulan Antep fıstığı taşıyan tırda özel eğitimli narkotik köpeği 'Oscar' ile arama yaptı. Oscar, tırın dorsesindeki fıstık çuvallarına tepki verdi. Yapılan detaylı kontrollerde çuvalların arasına gizlenmiş 46 ayrı pakette toplam 47 kilo 91 gram eroin, 539 gram Afyon sakızı ele geçirdi.

Uyuşturucuyla ilgili şoför Mehmet İ., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fıstık kabukları arasında uyuşturucu sevkiyatı

Uyuşturucu, Narkotik, Eroin, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 10:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fıstık kabukları arasında uyuşturucu sevkiyatı - Son Dakika

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