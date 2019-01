Fıstık "Kadın Eliyle" Ekonomiye Kazandırılıyor

Siirt fıstığı, kadınların hünerli elleriyle işlenerek ekonomiye kazandırılıyor.

MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt fıstığı, kadınların hünerli elleriyle işlenerek ekonomiye kazandırılıyor.



İlde, 280 bin dönüm alanda üretimi yapılan, 9 bin ailenin geçimini sağladığı fıstığın işlenerek tüketiciye sunulması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve AB'nin iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, 10 milyon avro yatırımla Siirt Fıstık İşleme Tesisi kuruldu.



20 milyona ulaşan ağaçtan elde edilen yaklaşık 60 bin ton rekolte ile il ekonomisine yılda ortalama 750 milyon lira katkı sağlayan fıstığın işlenerek piyasaya sürülecek olması üreticiye de umut verdi.



Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 35 bin metrekare alanda faaliyete geçen tesiste, 17'si kadın 26 kişi de istihdama kavuştu.



Üreticiler tarafından tesise getirilen fıstıklar, kadınlar tarafından işlenip, paketlendikten sonra piyasaya sürülecek.



"Siirt fıstığı hak ettiği değere kadın eliyle kavuşuyor"



Tesis sorumlusu Erol Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Siirt fıstığının kent ve ülkenin ekonomisine önemli katkı sağladığını söyledi.



Kentte üretilen fıstığın işlenmesinin önemine değinen Avcı, "Kalitenin artmasında önemli bir rol oynayan tesisimizde yaş fıstık, işlenmesinden ambalajına kadar her türlü işleme tabi tutulmaktadır." dedi.



Avcı, tesiste 26 çalışandan 17'sinin kadın olduğuna işaret ederek, fıstıkların özellikle son kontrolde kadın elinden geçmesini tercih ettiklerini vurguladı.



"Siirt fıstığı hak ettiği değere kadın eliyle kavuşuyor." diyen Avcı, kadınların her aşamada çalışmaları titizlikle yürüttüğünü aktardı.



Avcı, amaçlarının ürüne katma değer sağlamak olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:



"Siirt fıstığına yönelik talep çok. 2019 yılı Siirt fıstığı için mükemmel bir yıl olacak. Üreticilerimiz kazanacak, Siirt kazanacak, Türkiye kazanacak. Önümüzdeki birkaç yılda fıstığın getirisinin 1 milyar liraya ulaşmasını bekliyoruz."



Fıstıkçılığın ülkede her geçen gün geliştiğine dikkati çeken Avcı, bu alanda en büyük üretici il olmayı hedeflediklerini kaydetti.



Tesisin hijyen ve sanitasyon sorumlusu Özlem Akboğa, fıstığın tesiste hijyenik bir ortamda kadın eliyle işlendiğini söyledi.



Akboğa, hijyenik şartlarda ayıklanan fıstıkta paketleme aşamasına geçildiğini aktardı.



Tesis çalışanlarından Emine Erzen, Siirt fıstığının gerçek lezzetini tüketiciyle buluşturmaya gayret ettiklerini belirtti.



Erzen, tesiste çalışarak aile bütçesine katkı sağladığını aynı zamanda il ve ülke ekonomisi için son derece önemli olan Siirt fıstığının son aşamasında görev almanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.



Seher Toprak, fıstığın işlenmesi aşamalarını titizlikle yürüttüklerini belirtti.



Cemile Sezer de, kadınlar olarak temiz bir ortamda fıstığın en kaliteli şekilde piyasaya sürülmesi için gayret ettiklerini söyledi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

