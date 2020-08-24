Fıstık üreticileri hırsızlara karşı nöbet tutuyor - Son Dakika

Siirt'te fıstık üreticileri, hasat zamanının yaklaşmasıyla fıstık hırsızlarına karşı bağ ve bahçelerinde nöbet tutmaya başladı.

Siirt'te eylül ayının ortasında başlayacak olan fıstık hasadı yaklaştıkça üreticileri hırsız korkusu sardı. Siirt- Tillo kara yolu çevre yolundaki bağ ve bahçelerin sahipleri, evlerinin damlarında gözcülük yapıyor, şüpheli gördükleri her durumu jandarma ve diğer bahçe sahiplerine bildiriyor.

Üretici Engin Çalapçıkay, her yıl hasat zamanının yaklaşmasıyla hırsızlık korkusu yaşadıklarını, caydırıcı olması için yanında tüfek taşıdığını söyledi.

Fıstık bahçesine iki kat tel örgü çekmesine rağmen önceki yıllarda bağlara dadanan hırsızların fıstık çaldığını belirten Çalapçıkay, şöyle konuştu:

"30 yıldır fıstık üreticisiyim. Hasada yakın bir zaman kala olgunlaşan fıstıklar dallarından çalınıyor. Hasada kadar bağlarımızda nöbet tutmaya başladık. Bağımda ev yaptım, devamlı burada kalkıyorum. Yetkililer zamanında bize fıstık üretiminde destek verdi. Her yıl hasada bir ay kala da yardım etmelerini bekliyoruz. Emeğimiz boşuna gitmesin. Çünkü bin bir emek vererek yıl içinde belleme, budama ve aşısını yaptığımız fıstığın çalınmasını istemiyorum."

Üretici Hilmi Nalbant da sabah saat 05.00'da geldiği bağında geç saatlere kadar nöbet tuttuğunu dile getirdi.

Yaklaşık 1 ay sonra ürün almaya başlayacaklarını aktaran Nalbant, bu yıl hasadın iyi olmasını beklediklerini bildirdi.

Nalbant, "İçi dolan ve kabuğu yavaş yavaş çatlayan fıstıkların çalınmasından korkuyoruz. Çünkü biz de devamlı burada olamıyoruz. İşimiz çıktığında gidiyoruz, geldiğimizde bağlarımızdaki fıstıkların çalındığını görmek bizi üzüyor. Bir yıllık hasadımız, 1 saatte çalınmasını istemiyoruz. Bazı üreticilerimiz saat 24.00'a kadar nöbet tutuyor. Daha önce Çiftçi Mallarını Koruma Derneği bünyesinde her mevkide bekçi tutuluyordu, ama şu an yok. Yetkililerden destek bekliyoruz." diye konuştu.

Taceddin Dayanan da babasından kalma bağında üreticilik yaptığını, hasat döneminde tüm üreticilerin ürünü korumak için tüfek, sopa ve levyelerle nöbet tutmaya başladığını anlattı.