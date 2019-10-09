Son Dakika Haberleri: Fıstık ve hayvan hırsızlarına eş zamanlı operasyon: 11 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Fıstık ve hayvan hırsızlarına eş zamanlı operasyon: 11 gözaltı

Fıstık ve hayvan hırsızlarına eş zamanlı operasyon: 11 gözaltı

1 saat önce

Gaziantep'te 2 ton fıstık ile 35 küçükbaş hayvanın çalınması üzerine 17 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

Fıstık ve hayvan hırsızlarına eş zamanlı operasyon: 11 gözaltı, System.String[]

Gaziantep'te 2 ton fıstık ile 35 küçükbaş hayvanın çalınması üzerine 17 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.


Gaziantep genelinde meydana gelen hayvan, fıstık, motorlu araç ile evden ve iş yerinden hırsızlık suçlarının aydınlatılması ve failleri tespit edilerek yakalanması amacıyla Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Gaziantep Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmaların ardından Gaziantep ve Şanlıurfa'da 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 11 kişi gözaltına alınırken, şüpheli şahısların ev ve müştemilatlarında yapılan aramalarda toplam 3 adet tabanca, 10 adet cep telefonu, 2 ton yaş fıstık, 35 adet küçükbaş hayvan ele geçirildi.


Gözaltına alınanlardan Ö.K., M.Ö., A.K., H.K., I.H.Ö., H.Ö. ve M.K. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, R.U., T.Ç, İ.K. ve İ.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:25 Kaynak: İHA
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