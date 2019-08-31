Son Dakika Haberleri: Fıstık yüklü tır yandı
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Fıstık yüklü tır yandı

3 saat önce

Osmaniye'de fıstık yüklü tırın dorsesinde başlayan yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.

Osmaniye'de fıstık yüklü tırın dorsesinde başlayan yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.

Gece saatlerinde Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolu Tehçi köyü yakınlarında Hanifi Yılmaz idaresindeki 34 BVN 352 plakalı fıstık yüklü tır seyir halindeyken dorse kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden Yılmaz, yol kenarında durdurduğu araçtan ayrıldı.

Kısa sürede büyüyen yangına Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yarım saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:40 Kaynak: AA
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