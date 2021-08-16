Fıstıkta 'Kavlatma' mesaisi başladı

GAZİANTEP - Gastronomi kenti Gaziantep'in dünyaca ünlü fıstığında 'kavlatma' mesaisi başladı. Türkiye'nin önemli tarım ürünleri arasında yer alan 'Antep Fıstığı' hasadının başlamasıyla kavlatma işletmelerinde de üreticiden gelen fıstıklar işleniyor.

Yeni mahsul Antep fıstığından önce toplanan ve "boz" olarak tabir edilen tam olgunlaşmamış iç fıstığın hasadına başlanırken, fıstıklara kavlatma (kabuğundan ayırma) işlemleri hummalı bir şekilde sürüyor.

Fıstık Kavlatma İşletmesi sahibi Ahmet Uygur, çiftçilerden gelen ürünlerin tesiste işlendikten sonra satışa hazır hale geldiğini belirtti. Uygur, "İşlendikten sonra, güneşin durumuna göre bakıyoruz ve 2 gün içerisinde kuruyor. Ürünler bize çiftçiden toplandığı halde geliyor, biz ilk önce kavlatma makinasında kabuğundan ayırıyoruz ve sonra suya vuruyoruz. Suda boşlar yukarı çıkıyor, dolu olanlar ise aşağıya çöküyor. Aşağıdan çökeni aldıktan sonra ayrı, boş çıkanı da ayrı bir şekilde seriyoruz. 2 gün karıştırıp, kuruttuktan sonra topluyoruz eledikten sonra sahibine teslim ediyoruz" dedi.

Tarladan, işlenme merkezine kadar uzanan fıstık kullanılacağı alana göre ayrıldıktan sonra tüketiciye ulaştırılıyor