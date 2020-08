Fıstıktan vazgeçip, sumak üretiyor - Son Dakika

SİİRT'te fıstık yetiştiriciliğinden vazgeçen Bülent Turhan, bahçesine 20 sumak ağacı dikti. Turhan, her yıl ağaçlardan elde ettiği sumağı, farklı illerde yaşayan yakınlarına gönderiyor.

Kentte çiftçilik yapan Bülent Turhan, uzun yıllar yaptığı fıstık yetiştiriciliğini bırakarak, 5 yıl önce kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulanan bahçesine 20 sumak fidanı dikti. Hobi amaçlı olarak sumak yetiştiren Turhan, ürettiği ürünleri satmayıp, sadece yakınlarına gönderiyor. Sumağın insan sağlığına çok faydalı bir baharat olduğu da anlatan Turhan, " Siirt'in önemli geçim kaynaklarından bir olan fıstık üretiminden vazgeçtim. Sumağın Siirt'te kilosu 50 ile 70 TL arasında satılıyor. Ancak ben fiyat olarak düşünmüyorum, ürettiğim yerli sumağı hem kendim tüketiyorum hem de yakınlarıma gönderiyorum. Çevrede bulunan bağ sahipleri bana hep soruyorlar, 'Neden fıstık dikmiyorsun da sumak dikiyorsun?' diye soruyorlar. Ben de kendilerine, sumağın daha sağlıklı olduğunu bu sebepten ötürü tercih ettiğimi belirtiyorum. Şu an bağımda yaklaşık 20 sumak ağacım var ve bu ağaçlardan yılda ortalama 80- 90 kilo arasında ürün elde ediyorum. Elde ettiğim sumağı satmıyorum kendim kullanıyorum, eş ve dostlarımıza hediye ediyorum. Her sabah taze çekilmiş sumak suyu içiyorum" dedi.