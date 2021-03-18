Fit olma teşviki

Karantinada aldığı kilolarından Smash ve Hypoxi yöntemiyle kısa sürede kurtulan oyuncu Ebru Destan, meslektaşı Çiğdem Batur da fit görünüme sahip olması için teşvik etti. Batur,& ; soluğu Destan'ın kilolarından kurtulduğu Etiler'de gittiği Trendlife Sağlık Merkezi'nde aldı. Batur, sağlık merkezin sahibi Sonay Ölçücüler'ın desteğiyle kısa sürede fit görünüme sahip oldu. Smash ve Hypoxi yöntemiyle kısa sürede istediği seviyeye gelen Batur, fit halini sosyal medya hesabından paylaştı.& ;
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