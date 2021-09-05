Gülşen'in kaslarının sırrı ortaya çıktı!

Düzenli olarak spor yapan ve fit vücuduyla dikkat çeken bir çocuk annesi 45 yaşındaki ünlü popçu Gülşen, karın kasları için haftada iki gün karın masajı yaptırıyor. Masajın karın kaslarına etkisini konunun uzmanlarına sorduk.

Hürriyet 'ten Behlül Aydın 'ın haberine göre; Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Fizyoterapist ve Kayropraktik Uzmanı Mehmet Toprak , masajın kas gelişimi açısından faydalı olduğunu söyledi: "Spor yapanların, eğer bu işi profesyonel düzeye çıkarmak istiyorlarsa masaj yaptırmalarında fayda vardır. Bu yapılan uygulamanın ismi 'derin doku masajı'dır. Cildin kas üzerindeki yapışıklığını azaltan, kasın daha fazla büyümesine ve gelişmesine olanak sağlayan bu masajı alanında uzman fizyoterapistlerin yapması gerekir. Sporun yanı sıra özel masaj ve fasya gevşetme teknikleriyle kasın daha fazla büyümesi sağlanabilir." Popçu Gülşen bu yaz giyim tarzıyla da adından sıkça söz ettirdi. SADECE MASAJLA KARIN KASI OLMAZ Fizyoterapist Canberk Mert, masajın kasın esnekliğini artırdığını belirtti: "Masaj doğrudan karın kası çıkmasını sağlamaz. Fakat oradaki kasın esnekliğine, konforuna ve daha kolay çalışmasına yarar sağlar. Masaj üzerine yapılan egzersizlerle kası daha kaliteli şekilde kuvvetlendirebilirsiniz." Sağlıklı yaşam ve fitness uzmanı Murat Tavman da şöyle konuştu: "Vücudunuzda hangi bölgeye masaj yaptırırsanız, oradaki kan dolaşımını artırırsınız. Fakat masajla direkt karın kası oluşması söz konusu değildir. Kas için düzenli beslenmek, spor ve yürüyüş yapmak üç temel kuraldır."

Son Dakika

"Daha açık giyeceğim" diyen Hande Yener dediğini yaptı! Sütyenle sahneye çıktı

Kaza yapıp kaçan alkollü sürücü, yaraladığı kişileri görmek için hastaneye gelince yakayı ele verdi

"Bizim Çocuklar" oldu "Bizim Balonlar"! Cebelitarık'ı farklı yenmek taraftarlara yetmedi

Kanal D'nin yıllanmış dizisi Arka Sokaklar'a iki sürpriz transfer

1933'te gölün inşaatıyla ortadan kayboldu! Gizemli canavar ilk kez bu kadar net görüntülendi

Konya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti

Arkadaşının telefonunda 8 yaşındaki kızının taciz videosunu gördü! Öfkeli baba kaçan arkadaşını yakalayıp öldürdü