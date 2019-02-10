Fitbit, Çocuklara Yönelik Akıllı Bileklik Tanıtacak

Fitbit'in yeni modeli ile ilgili gelen bilgilerde, oldukça renkli görüntülere rastlamak mümkün. Bu renkli görüntülerde çocuk dostu bir spor izleyicisi izlenimi alabilirsiniz. Giyilebilir cihaz; kırmızı, mavi ve sarı gibi daha birçok ayrıntılı renge de sahip.Fitbit'in yeni modellerinden bazıları çocuklara yönelik olacakBu yeni cihazın suya dayanıklılık ve çocuklara yönelik bazı özellikler içermesi de muhtemel olarak görülüyor. Genel olarak daha genç bir kitleye yönelik olduğundan, diğer Fitbit fitness takipçilerinden ucuz olması beklentisi de oluşuyor.Şirketin Inspire ve Inspire HR modelleri, daha çok sağlık takibi amaçlı kullanıma yönelik. Bu yeni modeller ise çocuklar için birebir olacak. Fitbit'in çocuklara yönelik yeni akıllı bilekliklerinin, 2019'un 2. çeyreğinden sonra tanıtılması bekleniyor.