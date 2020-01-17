Fitch: ABD-Çin ticaret anlaşması küresel ekonomik büyümeyi dengeleyecek

ABD'li kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings, ABD ve Çin arasında imzalanan ticaret anlaşmasının ilk aşamasının, iki ülkede de iş güvenini artırarak küresel ekonomik büyümenin dengelenmesine katkı sağlayacağı yorumunu yaptı.

Pekin- Washington uzlaşısının oluşturacağı etkinin, anlaşmanın uygulanmasına bağlı olarak değişebileceği belirtilen Fitch raporunda, "Ticaret anlaşması, küresel ekonomik büyümenin bu yıl dengeleneceği yönündeki beklentilerimizi destekliyor" denildi.

Derecelendirme şirketi, Çin ekonomisinin 2020'de yüzde 5.9 büyüyeceğini, bunun da küresel ekonomik büyümeye yüzde 2.6 katkı sağlayacağını öngörüyor. Fitch ayrıca, küresel ekonomik büyümenin yeni ticari koşullardan etkilenecek olan eyaletlere bağlı olacağını da ekliyor.