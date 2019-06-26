Son Dakika Haberleri: Fitch: ABD-Çin ticaret savaşı küresel GSYH'yı 0.4 puan azaltır
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Fitch: ABD-Çin ticaret savaşı küresel GSYH'yı 0.4 puan azaltır

1 saat önce

Fitch Ratins, ABD'nin Çin'den 300 milyar dolar tutarında ithalata daha yüzde 25 gümrük tarifesi uygulamaya başlaması halinde bunun, küresel GSYH'yı 2020 yılında 0.4 puan azaltacağı uyarısı yaptı.

Fitch: ABD-Çin ticaret savaşı küresel GSYH'yı 0.4 puan azaltır, System.String[]
Fitch Ratins, ABD'nin Çin'den 300 milyar dolar tutarında ithalata daha yüzde 25 gümrük tarifesi uygulamaya başlaması halinde bunun, küresel GSYH'yı 2020 yılında 0.4 puan azaltacağı uyarısı yaptı.
Fitch'in Çarşamba günü yayınladığı raporda, küresel GSYH için 2019 ve 2020 yılı tahminleri aşağı yönlü revize edildi. Buna göre, 2019 yılı için GSYH büyüme öngörüsünü yüzde 2.8'den 2.7'ye çeken Fitch, 2020 beklentisini de yüzde 2.7'den 2.4'e düşürdü.
Fitch ayrıca, Çin'in 2020 yılında büyüme oranının 0.6 puan ve ABD'nin büyüme oranını 0.4 puan azalacağını öngördü.
ABD yönetiminin, Çin'den yapılan tüm ithalatın yüzde 25 ek gümrük vergisine konu edilmesini değerlendirmesinin, ticari gerilimde ciddi tırmanmaya neden olacağına dikkat çeken Fitch, bunun olup olmayacağını G20 zirvesinde yapılacak Trump-Xi zirvesi sonrasında görüleceğini vurguladı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:13 Kaynak: DHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Fitch, Ekonomi
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