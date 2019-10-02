Son Dakika Haberleri: Fitch: abd'de banka dışı finans kurulaşlar kırılganlaşabilir
Son Dakika Ekonomi Haber

Fitch: abd'de banka dışı finans kurulaşlar kırılganlaşabilir

14 dakika önce

Fitch Ratings, ABD'de para piyasalarında son dönemde görülen oynaklığın fonlama maliyetlerinde uzun süreli bir artışa yol açması halinde en çok banka dışı finans kuruluşlarının risklerle karşı karşıya kalacaklarını savundu.

Fitch: abd'de banka dışı finans kurulaşlar kırılganlaşabilir, System.String[]

Fitch Ratings, ABD'de para piyasalarında son dönemde görülen oynaklığın fonlama maliyetlerinde uzun süreli bir artışa yol açması halinde en çok banka dışı finans kuruluşlarının risklerle karşı karşıya kalacaklarını savundu.

Fitch, fonlama maliyetlerinde uzun süreli bir artışın hedge fonlar, mortagage yatırım yönetimi şirketleri, küçük aracı kurumlar ve diğer banka dışı finans kurulaşlarını kırılgan hale getireceğini vurguladı.

Fed, repo piyasasında daha fazla bozulmadan kaçınmak için uzun vadeli çözümleri değerlendiriyor. Çözümler arasında bir repo kolaylığı başlatılması ve bilançonun büyütülmesi var.

Amerika Birleşik Devletleri, Fitch, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar
Türkiye'nin büyüme tahminini yukarı çeken Fitch, yıl sonu dolar beklentisini 6 TL olarak duyurdu Havalimanında kontrolden çıkan yemek dağıtım aracı uçağa çarpmak üzereyken durduruldu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Aynı anda 118 milyon kişi haberleşebiliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 08:37:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fitch: abd'de banka dışı finans kurulaşlar kırılganlaşabilir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]