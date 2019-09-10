Son Dakika Haberleri: Fitch, ABD ve Çin'in büyüme tahminini düşürdü
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Fitch, ABD ve Çin'in büyüme tahminini düşürdü

1 saat önce

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından, ticaret politikası bozulmalarının küresel ekonomik görünümü "kararttığı" değerlendirmesi yapılarak, Avro Bölgesi, ABD ve Çin'in 2019 ve 2020'ye ilişkin büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildi.

Fitch, ABD ve Çin'in büyüme tahminini düşürdü, System.String[]

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından, ticaret politikası bozulmalarının küresel ekonomik görünümü "kararttığı" değerlendirmesi yapılarak, Avro Bölgesi, ABD ve Çin'in 2019 ve 2020'ye ilişkin büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Fitch, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:50 
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