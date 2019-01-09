Son Dakika Haberleri: Fitch ABD'yi Kredi Notunun Düşebileceği Konusunda Uyardı

Fitch ABD'yi Kredi Notunun Düşebileceği Konusunda Uyardı

1 saat önce

– Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in küresel bağımsız değerlendirme başkanı James McCormack, ABD'nin AAA olan kredi notunun 2019 yılında, hükümetin geçici olarak kapatılması sebebiyle, düşebileceğini söyledi.

Fitch ABD'yi Kredi Notunun Düşebileceği Konusunda Uyardı, System.String[]
– Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in küresel bağımsız değerlendirme başkanı James McCormack, ABD'nin AAA olan kredi notunun 2019 yılında, hükümetin geçici olarak kapatılması sebebiyle, düşebileceğini söyledi.

"İnsanların Kongre Bütçe Ofisi sayılarına baktığını düşünüyorum" diyen McCormack ekledi, "İnsanlar borç seviyelerinin yükseldiğini fark ederse, ABD hükümetindeki faiz yükünün kesinlikle önümüzdeki on yıl içinde daha yüksek seyredeceğini görecekler".

Faiz yükünü dengelemek için bir tür mali ayarlama ihtiyacı olduğuna işaret eden McCormack, aksi takdirde açığın daha da yükselmesi ve hükümetin borca faiz ödemek için borç alma ihtiyacı doğmasına sebep olacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, hükümeti, Meksika sınırına inşa etmeyi planladığı duvar projesinin bütçe onayında reddedilmesi üzerine, 22 Kasım'da geçici olarak durdurmuştu. ABD'nin kredi notu en son 2011 yılında Stadard & Poor's tarafından AAA'dan AA+'ya düşürülmüştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:43 Kaynak: DHA

Fitch, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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