Son Dakika Haberleri: Fitch Arjantin'in kredi notunu "CCC"ye düşürdü
Son Dakika Ekonomi Haber

Fitch Arjantin'in kredi notunu "CCC"ye düşürdü

25 dakika önce

Arjantin'deki öncü seçim sonuçlarının ardından uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings, ülkenin kredi notunu "B"den, "CCC" düzeyine düşürdü.

Fitch Arjantin'in kredi notunu
Arjantin'deki öncü seçim sonuçlarının ardından uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings, ülkenin kredi notunu "B"den, "CCC" düzeyine düşürdü.
Arjantin'de, 27 Ekim'de yapılacak devlet başkanlığı seçimi öncesinde, Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin ön seçimlerde oyların yüzde 32'sini alarak ikinci olmasının ardından peso yaklaşık yüzde 20 değer yitirdi ve Merkez Bankası'nın rezervleri büyük ölçüde eridi.
Bu gelişmelerin ardından ülkenin kredi notunu "B"den "CCC"ye indirdiğini açıklayan Fitch, Arjantin'in notlarının düşürülmesine, ön seçimlerden sonra artan politika belirsizliği, finansman koşullarının ciddi bir şekilde sıkılaştığını ve bir temerrüt olasılığının artmasını gösterdi.
Daha önce ekonomide yüzde 1.7 olan 2019 yılı daralma öngörüsünü yüzde 2.5 daralmaya revize eden Fitch, 2020'de büyümenin sıfıra yakın olacağını, 2019 yılında kamu borcunun GSYH'ye oranının yaklaşık yüzde 95 olacağını öngördü.
Arjantin'de devlet başkanlığı seçiminin en güçlü adayı olarak öne çıkan merkez sol aday Alberto Fernandez, Cuma günü yaptığı açıklamada 60 peso civarındaki dolar kurunun normal olduğunu söyledi.
Ön seçimde Fernandes yüzde 47.3 oy alırken, Macri'nin oyu yüzde 32.2'de kaldı.
Arjantin'de bir adayın devlet başkanı seçilebilmesi için, seçimlerin ilk turunda geçerli oyların yüzde 45'ini alması veya en yakın adaydan yüzde 10 fazla oy olarak, geçerli oyların yüzde 40'ına ulaşması gerekiyor.


Merkez Bankası, Arjantin, Fitch, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışkısını bağışlayarak öğrenci okutuyor
İzmir'de konser veren Aleyna Tilki'ye hayranından ilginç pankart: Aley baba Son dakika! Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanları görevden alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 08:51:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fitch Arjantin'in kredi notunu "CCC"ye düşürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]