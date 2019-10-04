Son Dakika Haberleri: Fitch, bankaların stres testi sonuçlarını açıkladı
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Fitch, bankaların stres testi sonuçlarını açıkladı

3 saat önce

Türkiye'nin en büyük sekiz bankasının sermaye oranlarını, yılın ilk yarısı sonundan itibaren gelecek iki yıl için altı ayrı stres testine tabi tutan Fitch, özel bankaların aktif kalitesinde belirgin bir bozulma ihtimaline karşı üç kamu bankasından daha iyi durumda olduğunu açıkladı.

Fitch, bankaların stres testi sonuçlarını açıkladı, System.String[]

Türkiye'nin en büyük sekiz bankasının sermaye oranlarını, yılın ilk yarısı sonundan itibaren gelecek iki yıl için altı ayrı stres testine tabi tutan Fitch, özel bankaların aktif kalitesinde belirgin bir bozulma ihtimaline karşı üç kamu bankasından daha iyi durumda olduğunu açıkladı.

Türkiye, Fitch, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:01 
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