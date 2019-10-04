Fitch, bankaların stres testi sonuçlarını açıkladı

Türkiye'nin en büyük sekiz bankasının sermaye oranlarını, yılın ilk yarısı sonundan itibaren gelecek iki yıl için altı ayrı stres testine tabi tutan Fitch, özel bankaların aktif kalitesinde belirgin bir bozulma ihtimaline karşı üç kamu bankasından daha iyi durumda olduğunu açıkladı.