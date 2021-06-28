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Fitch, Çin'in kredi notunu teyit etti - Son Dakika

Fitch, Çin'in kredi notunu teyit etti

28.06.2021 11:55
Fitch, Çin'in kredi notunu teyit etti, System.String[]

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin'in kredi notunu "A+" ve not görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin'in kredi notunu "A+" ve not görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

Fitch'ten yapılan açıklamada, Çin'in kredi derecelendirmesinin ülkenin sağlam dış finansmanı, güçlü makroekonomik performansı ve dünyanın en büyük ikinci ekonominin hacmiyle desteklendiği belirtildi.

Çin ekonomisinin Kovid-19 salgını sonrası ekonomik toparlanmada "olgun" bir aşamaya girdiğini işaret edilen açıklamada, Çin GSYH 'sının bu yıl yüzde 8,4 ve gelecek yıl da yüzde 5,5 büyüyeceği ve bu büyümeyle ülkenin en iyi büyüyen ekonomiler arasında yer alacağı tahmini yapıldı.

Açıklamada, Çin'in uzun vadeli yabancı para birimi cinsinden kredi notunun "A+" ve not görünümünün "durağan" olarak teyit edildiği bildirildi.

Fitch'in açıklamasında, Çin'in koronavirüs salgınına karşı mücadelesine yer verilerek," Çin'in yerel koronavirüs enfeksiyonlarına yönelik 'sıfır tolerans' politikası, virüs vakalarını 2020'nin ortasından bu yana olağanüstü düşük tutmasına sebep oldu ve son vaka artışları, yerel karantinalar ve toplu testler yoluyla hızla kontrol altına alındı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Çin'in salgına karşı bu yaklaşımının ülkenin sınırlarının seyahatlere bir süre kapalı kalabileceğini işaret ettiğinin belirtildiği açıklamada, bunun da ülkenin büyük iç pazara sahip olması ve önemli bir ekonomik aksama oluşturmadan vaka sayılarını azaltmada başarısı nedeniyle büyümeye etkisinin sınırlı kalacağı tahmini yapıldı.

Fitch'in açıklamasında, geçen yıl GSYH'nın yüzde 8,9'a denk gelen Çin'in mali açığının bu yıl GSYH'nın yüzde 7,4'ine gerileyeceğinin beklendiği bildirilerek, ülkenin kamu borcunun GSYH'ye oranın da 2 puan artarak yüzde 55'e yükseleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Çin Halk Cumhuriyeti, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fitch, Çin'in kredi notunu teyit etti - Son Dakika


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