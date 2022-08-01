Fitch: Çin'in Otomobil Pazarı Politika Desteğiyle V-şeklinde Toparlanma Yaşadı

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Fitch Ratings tarafından yayınlanan bir rapora göre, Çin'in binek araç pazarı Haziran ayında, ülkenin güçlü tüketici teşvik paketlerinin desteğiyle keskin bir toparlanma yaşadı. Raporda, "Güçlü toparlanma, bir önceki yıl ciddi mikroçip kıtlığı nedeniyle düşük kalan düzeyden dolayı muhtemelen 2022'nin üçüncü çeyreğinde devam edecek" denildi. Raporda, geçen ay binek araçların toptan teslimatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42 artarken perakende satışların ise kısmen Mayıs ayından itibaren ertelenen bazı siparişler ve Temmuz ayından itibaren verilen ön siparişler nedeniyle bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 arttığı kaydedildi.

Çin'in binek araç ihracatı, elektrikli araçlara olan güçlü yurtdışı talebi ve diğer bölgelerdeki arz darboğazı nedeniyle 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 ile güçlü büyümesini sürdürdü. Üretime ara verilmesi ve tedarik zinciri darboğazları nedeniyle Nisan ve Mayıs aylarındaki yavaşlamaya rağmen, yılın ikinci çeyreğinde elektrikli araç teslimatları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ikiye katlanırken, binek araçların toplam teslimatlarının yüzde 26'sından fazlasını oluşturdu. Resmi veriler, Haziran ayında yeni enerjili araç satışlarının, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 1,3 kat artışla 596.000 adet ile rekor kırdığını gösterdi.