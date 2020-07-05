Fitch, Coca Cola İçecek'in kredi notunu "yatırım yapılabilir" seviyeye yükseltti - Son Dakika

Fitch, Coca Cola İçecek'in kredi notunu "yatırım yapılabilir" seviyeye yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Coca-Cola İçecek'in (CCI) yabancı para cinsinden uzun vadeli temerrüt derecelendirmesi notunu ve birincil teminatsız derecelendirme notunu 2 kademe artırarak yatırım yapılabilir seviyeye çıkarttı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Coca-Cola İçecek'in (CCI) yabancı para cinsinden uzun vadeli temerrüt derecelendirmesi notunu ve birincil teminatsız derecelendirme notunu 2 kademe artırarak yatırım yapılabilir seviyeye çıkarttı.

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Coca-Cola İçecek'ten yapılan açıklamaya göre, Fitch, Coca-Cola İçecek'in kredi notunu BB'den BBB-'ye yükseltti ve kredi notlarının görünümünü ise "durağan" olarak değerlendirdi. BBB- notu, Fitch tarafından bir Türk şirketine verilen en yüksek kredi notları arasında bulunuyor.


Fitch, şirketin yerel para cinsinden uzun vadeli temerrüt derecelendirmesi notunu BBB- olarak teyit ederken, "negatif" olan görünümünü de "durağan"a yükseltti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coca-Cola İçecek Üst Yöneticisi (CEO) Burak Başarır, Türkiye'yi ve dünyayı etkileyen zorlu Kovid-19 pandemi sürecinde kredi notlarının 2 puan artırılmış olmasını, "Coca-Cola İçecek'in şoklara karşı dayanıklılığının bir göstergesi ve teyit edilmesi" olarak nitelendirdi.

Başarır, "Yatırım yapılabilir seviyede olan bu not, aynı zamanda çalışanlarımızın bu süreçte özveriyle değer yaratmaya devam etmelerinin bir sonucudur. Şirketin Kovid-19 etkisini, 2020'de üstlendiği maliyet azaltma ve nakit koruma önlemleriyle kısmen telafi edeceğini varsayıyoruz. Bu da şirketin 2020-2023'te düşük borçluluk yapısını sürdürmesini sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Kovid-19 sebebiyle oluşacak daralma, ölçülü kalacak"

Fitch, raporunda, Kovid-19 sebebiyle oluşacak daralmanın, Coca-Cola İçecek'in güçlü marka portföyü ve gazlı içecekler kategorisindeki istikrarının desteğiyle ölçülü kalacağına işaret etti.

Fitch, Coca-Cola İçecek'in güçlü nakit yaratma kapasitesini, yönetilebilir seviyedeki yabancı para riskini, ihtiyatlı sermaye yapısını, The Coca-Cola Company ile olan operasyonel ve stratejik ilişkilerini olumlu faktörler olarak değerlendirdi.

Coca-Cola İçecek'in gösterdiği güçlü performansa işaret eden Fitch, şirketin derecelendirme notlarının, faaliyet gösterdiği piyasalardaki değişken ve zorlu koşullardan orta derecede etkilendiğini yansıttığını kaydetti.

Coca Cola, Fitch, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 12:15 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fitch, Coca Cola İçecek'in kredi notunu 'yatırım yapılabilir' seviyeye yükseltti - Son Dakika Ekonomi

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