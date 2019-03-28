Son Dakika Haberleri: Fitch'e AB Kurallarını İhlal Gerekçesiyle 5.1 Milyon Euro Ceza

Fitch'e AB Kurallarını İhlal Gerekçesiyle 5.1 Milyon Euro Ceza

1 saat önce

– ABD merkezli kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings Inc'nin Birleşik Krallık, Fransa ve İspanya'daki alt kuruluşları, Avrupa Birliği'nin (AB) çıkar çatışması kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 5.13 milyon euro (5.78 milyon dolar) ceza ödeyecek.

Fitch'e AB Kurallarını İhlal Gerekçesiyle 5.1 Milyon Euro Ceza, System.String[]
ABD merkezli kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings Inc'nin Birleşik Krallık, Fransa ve İspanya'daki alt kuruluşları, Avrupa Birliği'nin (AB) çıkar çatışması kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 5.13 milyon euro (5.78 milyon dolar) ceza ödeyecek. 

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Kurumu'nun (ESMA) yaptığı açıklamaya göre, 3.19 milyon euro olmak üzere cezanın en büyük kısmı söz konusu AB kurallarını 2013-2015 yılları arasında "umarsızca" ihlal eden Birleşik Krallık'a verilirken, ESMA Fitch'in derecelendirdiği üç şirketin yönetim kurulunda bulunarak "çıkar çatışmasına neden olan" Fitch hissedarının ismini vermedi. 

ESMA açıklaması ayrıca, ceza miktarına karar verilirken, Fitch'in gelecekte benzer ihlallerin yapılmaması için aldığı önlemlerin de göz önünde bulundurulduğunu belirtti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:14 Kaynak: DHA

İspanya, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Fitch, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"2030 Yılından Geldim" Deyip Bazı Kehanetlerde Bulunmuştu! Anlattıklarının Hepsi Gerçekleşti İngiltere Başbakanı Theresa May'den Brexit Şartlı İstifa Mesajı Avrupa Parlamentosu, Emisyon Salımıyla İlgili Yasal Düzenlemeye Onay Verdi Fiyatı Bin Liraya Kadar Çıkan Rahibe Fizan Tavuk Cinsini Görenler Hayran Kalıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 14:55:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fitch'e AB Kurallarını İhlal Gerekçesiyle 5.1 Milyon Euro Ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]