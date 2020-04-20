Fitch, Hong Kong'un kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Hong Kong'un kredi notunu "AA" dan "AA-" seviyesine indirdi ve görünümünü "durağan" olarak belirledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Hong Kong'un kredi notunu "AA" dan "AA-" seviyesine indirdi ve görünümünü "durağan" olarak belirledi. Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde geçen yıl meydana gelen hükümet karşıtı protestoların ardından bölge ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ikinci bir şokla karşı karşıya olduğu belirtildi. Kovid-19 salgınını kontrol altına almaya yönelik sosyal mesafe önlemlerinin ekonomik faaliyette daralmaya neden olduğuna dikkati çekilen açıklamada, geçen yıl yüzde 1,2 küçülen Hong Kong ekonomisinin bu yıl yüzde 5 daralmasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada, Hong Kong'un uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunun "AA" dan "AA-" seviyesine düşürüldüğü, görünümünün ise "durağan" olarak belirlendiği bildirildi. Bölgede perakende satış, turizm ve uluslararası ticaretin geçen yılın ardından bu yılın başında da keskin bir düşüş gösterdiğinin aktarıldığı açıklamada, söz konusu verilerin yılın ilk yarısında zayıf kalmaya devam edeceği belirtildi. Açıklamada, küresel ekonomik faaliyette beklenen toparlanmayla Hong Kong ekonomisinin 2021'de yüzde 3,5'lik büyüme göstermesinin beklendiği kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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