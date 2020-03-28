Fitch İngiltere'nin kredi notunu düşürdü
13 dakika önce
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere'nin kredi notunu "AA" seviyesinden "AA-" seviyesine indirdi, görünümünü "negatif" olarak belirledi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere'nin kredi notunu "AA" seviyesinden "AA-" seviyesine indirdi, görünümünü "negatif" olarak belirledi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 11:39
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